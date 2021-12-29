РИАМО - 29 дек. За минувшие сутки в России умерли 932 пациента с подтвержденным коронавирусом. Жертвами пандемии в стране стали уже 307 022 человека, сообщает оперштаб.

В стране выявили 21 119 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, 42 776 пациентов выздоровели. Всего в РФ зафиксирован 10 458 271 случай инфицирования, справились с болезнью 9 380 223 человека.

Вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в национальный календарь прививок. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Согласно результатам исследования Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вакцина «Спутник V» успешно справляется с защитой человека от нового омикрон-штамма коронавируса.

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