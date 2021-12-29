РИАМО - 29 дек. Спасатели получили просьбу о помощи от альпинистов из Подмосковья, которые отправились в горы Кабардино-Балкарии. В группу входят 7 человек, сообщает РИА Новости.

«В 09:40 по московскому времени в среду поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат», - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

На помощь туристам вышли 4 сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они ищут альпинистов. Группа зарегистрировала свой маршрут.

В настоящее время причины обращения альпинистов за помощью неизвестны.