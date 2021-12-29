РИАМО - 29 дек. В этом году голубое топливо в рамках президентской программы «Социальная газификация» получили более 2 тыс. семей в Подмосковье. Эта программа очень актуальна для региона, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Сейчас уже более 2 тыс. семей получили этот газ, сейчас пользуются», - сказал Самарин.

Планы на 2021 год по соцгазификации 1113 населенных пунктов выполнили в Подмосковье с опережением графика. По итогам года в регионе проложили 653 км газопроводов. Завершить реализацию программы намерены в следующем году.

«В 52 городских округах планомерно пойдет работа (в 2022 году - ред.), сегодня 250 населенных пунктов постоянно в работе. У нас всего 60 муниципальных образований, 52 участвуют в программе», - добавил Самарин.

По его словам, в Подмосковье осталось газифицировать еще порядка 1,8 тыс. населенных пунктов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.