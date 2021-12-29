РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 дек. В среду в городском парке культуры и отдыха в подмосковном Щелкове состоится открытие катка, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Открытие катка состоится в 16:00. Теперь все желающие смогут покататься на коньках в парке бесплатно.

В нынешнем году для жителей залили ряд катков во дворах на хоккейных коробках и на стадионах. Покататься на коньках можно будет в Щелкове по следующим адресам: ул. Беляева, д. 14, с/б «Юность»; ул. Неделина, д. 17, с/б «Каскад»; ул. Стефановского, д. 3А, с/б «Чкаловская» (хоккейная коробка и баскетбольная площадка); ул. Центральная, д. 73, стр. 2, с/б «ГДС» (хоккейная коробка и баскетбольная площадка).

Котки также залили в гороском парке на ул. Пушкина, д. 22 и в детском городке на ул. Комарова, д. 10А. Все желающие смогут посетить катки по адресам: ул. Лихачева, д. 9Б, пос. Образцово (футбольное поле); пос. Загорянский, ул. Валентиновская, вл. 1; пос. Литвиново, д. 3Б; дер. Огуднево, д. 5А; дер. Богослово; с. Трубино, д. 65Б; пос. Фряново, ул. Первомайская, д. 23; пос. Фряново, ул. Тракторная; пос. Монино, ул. Алксниса; дер. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная (стадион «Медвежьи Озера»).