РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. Хороводы и игры проведут в новогоднюю ночь в парке СДК «Молодежный» Подольска, сообщается в группе «Сдк Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».
В парке сельского дома культуры «Молодежный» одноименного поселка в новогоднюю ночь пройдет традиционная программа у елочки. Дед Мороз и Снегурочка поздравят гостей, пригласят поиграть и поводить хороводы под веселую музыку.
Присоединиться смогут все желающие бесплатно 1 января с 1:00 до 3:00.
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