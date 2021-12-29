РИАМО - 29 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок действия акции, в рамках которой москвичи старше 65 лет могут после вакцинации от Covid-19 получить подарочный набор. Завершить программу планируется 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Пожилые люди, вакцинировавшиеся или ревакцинировавшиеся в этот период, могут получить наборы «С заботой о здоровье» или 10 тыс. рублей. Получить подарок можно будет до 1 июня 2022 года.

В наборы входят предметы, нужные для поддержания и отслеживания состояния здоровья. Это пульсоксиметр, аппарат для измерения давления, таблетница, БАД «Омега-3», витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, паста и щетка для чистки зубов, антибактериальный гель и набор защитных масок.

За время действия стимулирующей программы подарки получили 320 тыс. москвичей, денежную компенсацию выбрали 325 тыс. человек.