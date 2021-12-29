РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Жителям Люберец в преддверии новогодних праздников напомнили о правилах безопасности во время использования пиротехники, сообщает ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Горожанам рекомендуют всегда читать инструкцию к применению. Фитиль нужно поджигать на расстоянии вытянутой руки, а зрители должны быть на расстоянии более чем 20 метров.

Запрещено держать работающую пиротехнику в руках, наклоняться над ней или направлять в сторону других людей, применять в помещении или возле деревьев, зданий, линий электропередач и опасных зон.

Также для запуска фейерверков необходимо выбрать место — двор, площадку или сквер — свободное от сооружений, деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов — гаража, машины или стоянки. При сильном ветре фейерверк запускать запрещено.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.