РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Стал известен график работы Красногорского управления ЗАГС с 31 декабря по 9 января, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

31 декабря управление работает с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Обратиться можно по всем видам государственной регистрации по предварительной записи.

1, 2, 7 и 8 января ЗАГС работать не будет. 3 и 9 января с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) будет производиться государственная регистрация смерти.

4 января в управлении будут принимать по предварительной записи по всем видам регистрации с 9:00 до 18:00, 6 января - до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.