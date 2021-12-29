РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. В подмосковном Подольске возобновили подачу тепла и горячей воды в полном объеме в многоквартирные дома от котельной на улице Гайдара, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко в телеграмм-чате «Подольск: ЖКХ», котельная на улице Гайдара и сети работают в штатном режиме. Управляющие компании продолжают стравливать воздух при необходимости.

По вопросам отопления в квартире горожанам, в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Телефон единой дежурной диспетчерской службы: 8(496)755-57-98. Горячая линия комитета по ЖКХ: 8(916)565-96-15 (с 9:00 до 18:00).

Телеграмм-чат создан для коммуникации жителей, организаций и предприятий со службами ЖКХ по вопросам отопления и качества предоставления других жилищно-коммунальных услуг. Чат работает круглосуточно без выходных по принципу «вопрос - ответ».