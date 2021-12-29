РИАМО - 29 дек. Оборот малых и средних предприятий (МСП) в январе-ноябре 2021 года достиг 2,8 триллиона рублей, что более чем на 40% выше показателей 11 месяцев прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Малый бизнес Москвы восстанавливается после кризиса, его показатели на протяжении практически всего года превышают допандемийные. С марта 2021 года ежемесячный оборот МСП столицы превышает уровень второй половины 2019 года, а в сентябре он достиг рекордных 355,8 миллиарда рублей. Ограничения на работу большинства отраслей осенью не оказали сильного влияния на деятельность предпринимателей: в октябре оборот малых московских компаний составлял 289,6 миллиарда рублей, в ноябре – 273,4 миллиарда рублей, и эти показатели существенно выше аналогичных месяцев в 2020-м», - пояснил заместитель мэра.

В Москве растет и количество субъектов МСП. По данным налоговых реестров, с июня 2021 года возобновился рост числа индивидуальных предпринимателей: на 1 декабря их численность увеличилась на 9% и составила 362 тысячи. Растет и число юридических лиц – субъектов МСП - к середине декабря оно выросло на 3% и достигло 421 тысячи.

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