РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Здание психоневрологического диспансера Балашихи было временно перепрофилировано под стационар для лечения пациентов с коронавирусом, в настоящий момент медучреждение возобновило свою работу в штатном режиме, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

«Уважаемые жители! В связи со снижением темпа заболеваемости COVID-19 психоневрологический диспансер по адресу: ул. Советская, 48 возобновил свою работу в штатном режиме», - говорится в сообщении.

По всем вопросам работы медучреждения можно обратиться по номеру: 8(495)529-01-11.