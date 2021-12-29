РИАМО - 29 дек. В предстоящие новогодние каникулы все городские службы в Москве переведут на круглосуточное дежурство для обеспечения безаварийной работы хозяйственного комплекса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Системы жизнеобеспечения и объекты городского хозяйства будут функционировать бесперебойно. Для проведения аварийно-восстановительных работ подготовлены 1352 бригады и 1449 единиц техники.

Для уборки снега задействуют 10,5 тыс. единиц специализированной техники, еще около 7 тыс. единиц находятся в резерве. На особо опасных участках дорог дежурит 41 тягач.

Проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь>>