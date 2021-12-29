РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов встретился с активистами клуба «Активное долголетие» из Балашихи, от регионального парламента и министерства социального развития региона он передал пенсионерам 50 комплектов палок для скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба депутата.
Инструктор по физкультуре и скандинавской ходьбе Светлана Ильина поблагодарила областного депутата за подарки и провела краткий инструктаж для членов клуба, отметив, что это удобные телескопические палки, которые важно подогнать по росту. Плюс есть колпачок, который необходимо снимать в зимний период. Для прогулок по асфальту, бетону, плитке нужно использовать резиновые наконечники.
В ходе встречи парламентарий ответил на вопросы пенсионеров, а директор межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения Ирина Кузина рассказала о работе центра. Их подопечные занимаются лечебной физкультурой, точечным массажем, психологией, творчеством, йогой, плаванием, ездят на экскурсии, изучают компьютерную грамотность.
В завершение мероприятия Ефимов поздравил участников проекта с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья и реализации всех задумок.
Проект «Активное долголетие» в Балашихе реализуются с 1 июня 2019 года. Участниками губернаторской программы «Активное долголетие» могут стать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.
Для этого необходимо обратиться в центр социального обслуживания населения. Чтобы написать заявление и заполнить анкету, при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
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