РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов встретился с активистами клуба «Активное долголетие» из Балашихи, от регионального парламента и министерства социального развития региона он передал пенсионерам 50 комплектов палок для скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба депутата.

«Знаю, что в Балашихе и Железнодорожном скандинавская ходьба – популярный вид спорта. Это направление, несмотря на морозы, посещает порядка 50 человек, активно тренируются, в том числе для участия в региональных соревнованиях, которые проходят в летний период», - сказал Ефимов.

Инструктор по физкультуре и скандинавской ходьбе Светлана Ильина поблагодарила областного депутата за подарки и провела краткий инструктаж для членов клуба, отметив, что это удобные телескопические палки, которые важно подогнать по росту. Плюс есть колпачок, который необходимо снимать в зимний период. Для прогулок по асфальту, бетону, плитке нужно использовать резиновые наконечники.

В ходе встречи парламентарий ответил на вопросы пенсионеров, а директор межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения Ирина Кузина рассказала о работе центра. Их подопечные занимаются лечебной физкультурой, точечным массажем, психологией, творчеством, йогой, плаванием, ездят на экскурсии, изучают компьютерную грамотность.

«Количество жителей, которые хотели бы посещать клуб «Активное долголетие» растет. Пенсионеры просят открывать клубы рядом с домом – важно продумать этот вопрос», - подчеркнула Кузина.

В завершение мероприятия Ефимов поздравил участников проекта с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья и реализации всех задумок.

Проект «Активное долголетие» в Балашихе реализуются с 1 июня 2019 года. Участниками губернаторской программы «Активное долголетие» могут стать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Для этого необходимо обратиться в центр социального обслуживания населения. Чтобы написать заявление и заполнить анкету, при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.