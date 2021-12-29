РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков принес присягу на верность округу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Торжественная церемония состоялась в большом зале ДК «Подмосковье» 28 декабря. В собрании приняли участие представители правительства Московской области, депутаты Государственной и Московской областной дум, почетные граждане муниципалитета, приглашенные гости.

В присутствии собравшихся, положив руку на Конституцию РФ и устав округа, Волков произнес слова присяги.

«Даю слово соблюдать Конституцию и законы РФ, Устав и законы Московской области, Устав и нормативные правовые акты муниципального образования «городской округ Красногорск Московской области». Добросовестно исполнять полномочия главы округа, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина. Даю слово чести, что нет для меня дела важнее и почетнее, чем служение интересам жителей городского округа Красногорск», – сказал глава округа.

На церемонии вступления в должность Волкову был торжественно вручен должностной знак главы муниципального образования. С важным событием Дмитрия Волкова со сцены поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы ФС РФ Сергей Колунов, секретарь Святейшего патриарха по Московской области иерей Дионисий Казанцев.

С приветственным словом от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева к Дмитрию Волкову обратился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Красногорск одна из опорных и ключевых для нашего региона территорий, неофициальная столица Московской области. Этому надо соответствовать и отвечать тому уровню, который задает губернатор», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что перед новым главой и его командой стоит серьезная задача вывести Красногорск в число лучших муниципалитетов.

«Поздравляю Дмитрия Владимировича со вступлением в должность и всех присутствующих с наступающим Новым годом!» – заключил Брынцалов.

Избрание главы состоялось на конкурсной основе 23 декабря 2021 года на заседании Совета депутатов городского округа Красногорск. Депутаты единогласно поддержали Дмитрия Волкова, доверив ему руководство муниципалитета.