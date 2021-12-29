РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков принес присягу на верность округу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
Торжественная церемония состоялась в большом зале ДК «Подмосковье» 28 декабря. В собрании приняли участие представители правительства Московской области, депутаты Государственной и Московской областной дум, почетные граждане муниципалитета, приглашенные гости.
В присутствии собравшихся, положив руку на Конституцию РФ и устав округа, Волков произнес слова присяги.
На церемонии вступления в должность Волкову был торжественно вручен должностной знак главы муниципального образования. С важным событием Дмитрия Волкова со сцены поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы ФС РФ Сергей Колунов, секретарь Святейшего патриарха по Московской области иерей Дионисий Казанцев.
С приветственным словом от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева к Дмитрию Волкову обратился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Красногорск одна из опорных и ключевых для нашего региона территорий, неофициальная столица Московской области. Этому надо соответствовать и отвечать тому уровню, который задает губернатор», - сказал Брынцалов.
Он подчеркнул, что перед новым главой и его командой стоит серьезная задача вывести Красногорск в число лучших муниципалитетов.
Избрание главы состоялось на конкурсной основе 23 декабря 2021 года на заседании Совета депутатов городского округа Красногорск. Депутаты единогласно поддержали Дмитрия Волкова, доверив ему руководство муниципалитета.
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