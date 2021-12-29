РИАМО - 29 дек. В 2021 году в столице была завершена реконструкция Волоколамского шоссе. Следующим этапом станет его комплексное благоустройство, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно проекту благоустройства, на объекте планируется создать «шоссе комфортной пересадки». Трассу дополнят автобусные остановки и пешеходные переходы, расположенные в удобных для участников дорожного движения местах. Рабочие также обновят прилегающие к шоссе территории.

«Одновременно с благоустройством самого Волоколамского шоссе планируем привести в порядок ряд знаковых мест и близлежащих парков», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Площадь перед Строгановским училищем станет местом отдыха и встреч. Также обновят парки «Берег реки Сходня» и «Долина реки Химки»: там приведут в порядок уже имеющуюся инфраструктуру для занятий спортом без вмешательства в окружающую среду.

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