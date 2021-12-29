РИАМО - 29 дек. Пропавшего 27 декабря 11-летнего мальчика нашли мертвым в понедельник вечером на улице Программистов в Дубне. Прокуратура Подмосковья проведет проверку обстоятельств произошедшего и примет решение о дальнейших процессуальных действиях, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям родителей ребенка, исполнению ими требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также родительских обязанностей.

Ранее в подмосковном СК сообщили, что на теле мальчика не было обнаружено следов насильственной смерти. Его нашли на берегу реки Южная Канава. Предположительно, ребенок умер от обморожения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, проводят допросы свидетелей.