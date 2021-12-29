РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. С 1 января в подмосковном Красногорске всю помощь пациентам с онкологическими заболеваниями будут оказывать в специализированном центре на базе Красногорской горбольницы №1, сообщили в пресс-службе первой городской больницы.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» изменится порядок оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Приказ вышел в феврале этого года и вступит в силу 1 января 2022-го. Нововведения улучшат маршрутизацию пациентов с онкологическими заболеваниями. Медицинская помощь по профилю «онкология» в Красногорской горбольнице №1 будет оказываться в одном месте.

В соответствии с приказом, первичная специализированная медико-санитарная помощь будет осуществляться врачом-онкологом исключительно в Центре амбулаторной онкологической помощи по адресу: ул. Карбышева, д. 4. Она будет включать мероприятия по профилактике, диагностике, лечению онкологических заболеваний и медицинской реабилитации.

Таким образом, упраздняется первичное онкологическое отделение, расположенное по адресу: ул. Ткацкой фабрики, 23. Весь медицинский персонал переходит работать в ЦАОП.

Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Красногорской ГБ №1 открылся летом этого года и его удобство уже оценили несколько сотен пациентов. Работа ЦАОП построена таким образом, что все ресурсы для постановки диагноза и ведения борьбы с болезнью расположены в одном месте.