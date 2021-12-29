РИАМО - 29 дек. В подмосковной Дубне проводится доследственная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ребенок пропал 27 декабря. Мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район левого берега Дубны, однако ни в школе, ни дома мальчик не появился.

Тело ребенка без видимых следов насильственной смерти нашли около реки Южная Канава. Причиной гибели мальчика могло стать обморожение.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По камерам видеонаблюдения правоохранители отследили маршрут передвижения мальчика. На допрос были вызваны родители ребенка и свидетели.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.