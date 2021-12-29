РИАМО - 29 дек. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево и в подмосковном Жуковском в среду утром отменили и задержали 61 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержано 6 рейсов, еще 6 отменено. В авиагавани Шереметьево задержали 8 рейсов, отменили еще 8. В Домодедове 26 рейсов задержано, отмен не было.

По информации с онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержано 7 рейсов.

Задержанным считается рейс, который отклоняется от расписания на 30 и более минут. Информация о статусе рейсов поступает из авиагаваней.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>