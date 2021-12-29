РИАМО - 29 дек. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что требования России о гарантиях безопасности и прекращении расширения НАТО на восток содержат неприемлемые условия, сообщают «Известия».
Ранее Россия направила в США и страны Североатлантического альянса предложение подписать документы, предусматривающие гарантии стратегической безопасности в Европе, в частности, ликвидацию инфраструктуры ядерного вооружения вне своей территории, а также запрет на действия, которые могут затрагивать безопасность других стран.
Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что все договоренности с США должны быть закреплены юридически. Президент заявлял, что в случае дальнейшего расширения НАТО на восток Россия может реализовать один из нескольких вариантов ответных действий.
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