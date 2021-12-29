РИАМО - 29 дек. На поддержку культурных учреждений Москвы в этом году дополнительно выделено 2,7 млрд рублей, речь идет о музеях, культурных центрах и театрах, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

Заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина подчеркнула, что сфера культуры — одна из самых пострадавших отраслей из-за пандемии Covid-19.

«В этом году по решению мэра Москвы городским учреждениям дополнительно направили 2,7 миллиарда рублей. Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации», — сказала Сергунина.

В прошлом году дополнительные выплаты для поддержки этих учреждений составили 6,2 млрд рублей.

Директор Государственного музея Владимира Высоцкого добавил, что музей продолжил принимать гостей, несмотря за пандемию. Он принимал участие в программах «Музеи — детям» и «Учебный день в музее».

«Без поддержки города нам было бы трудно сохранить свой коллектив, число рабочих мест и заработную плату сотрудников на прежнем уровне», — сказал он.

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