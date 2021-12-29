РИАМО - 29 дек. В столице уровень безработицы в столице вернулся к допандемийным показателям и продолжает снижаться. Число вакансий, которые может предложить соискателям столичная служба занятости выросло в 2,6 раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В настоящее время на одного безработного приходится порядка 10 вакансий.
Она добавила, что столичная служба занятости внедряет в работу все больше современных сервисов. Сегодня в столице соискатели могут подать онлайн-заявление на получение таких услуг, как тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профессионального обучения, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.
Специалисты службы занятости разработали ряд тренингов, направленных на обучение самостоятельному трудоустройству. На них люди развивают навыки, необходимые для успешного карьерного развития: эмоциональный интеллект и коммуникабельность, основы межличностного взаимодействия, цифровые компетенции и адаптивность. Бесплатные образовательные мероприятия во флагманских центрах занятости проводятся онлайн и офлайн.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии