РИАМО - 29 дек. В столице уровень безработицы в столице вернулся к допандемийным показателям и продолжает снижаться. Число вакансий, которые может предложить соискателям столичная служба занятости выросло в 2,6 раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время на одного безработного приходится порядка 10 вакансий.

«Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии до 3%, снизился в 6 раз. Только в текущем году он сократился в 3 раза и на сегодняшний день составляет 0,48%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что столичная служба занятости внедряет в работу все больше современных сервисов. Сегодня в столице соискатели могут подать онлайн-заявление на получение таких услуг, как тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профессионального обучения, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.

Специалисты службы занятости разработали ряд тренингов, направленных на обучение самостоятельному трудоустройству. На них люди развивают навыки, необходимые для успешного карьерного развития: эмоциональный интеллект и коммуникабельность, основы межличностного взаимодействия, цифровые компетенции и адаптивность. Бесплатные образовательные мероприятия во флагманских центрах занятости проводятся онлайн и офлайн.

Число вакансий в Москве превышает количество безработных>>