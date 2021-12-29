РИАМО - 29 дек. В павильоне №15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ продолжаются ремонтно-реставрационные работы, особое внимание в рамках которых уделяется восстановлению парадных дверей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Декоративное оформление дверей перекликается с элементами убранства внутри павильона. При реконструкции дверей специалисты будут следовать чертежам и фотографиям 1950-х годов.
Пурынов добавил, что створки дверей будут выполнены из клееного соснового бруса, их облицуют дубовыми накладками. Деревянные декоративные элементы - калевки, отбойники и нащельники - тоже будут изготовлены из дуба.
Также на дверях будет установлена автоматическая система открывания и закрывания.
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