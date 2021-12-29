РИАМО - 29 дек. В павильоне №15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ продолжаются ремонтно-реставрационные работы, особое внимание в рамках которых уделяется восстановлению парадных дверей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Створки дверей были со стеклянными вставками, а поверх них располагались декоративные решетки с изображением перетянутых снопов из колосьев, подсолнухов, акантовых листьев и серпов. По контуру вставки обрамляли металлические накладки из лавровых листов, а между ними размещались розетки со звездами», — рассказал куратор проекта реставрации и приспособления павильонов на ВДНХ от городского департамента капремонта Игорь Пурынов.

Декоративное оформление дверей перекликается с элементами убранства внутри павильона. При реконструкции дверей специалисты будут следовать чертежам и фотографиям 1950-х годов.

Пурынов добавил, что створки дверей будут выполнены из клееного соснового бруса, их облицуют дубовыми накладками. Деревянные декоративные элементы - калевки, отбойники и нащельники - тоже будут изготовлены из дуба.

Также на дверях будет установлена автоматическая система открывания и закрывания.​

Посетители ВДНХ на новогодних праздниках смогут познакомиться с современными профессиями>>