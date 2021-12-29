РИАМО - 29 дек. С декабря 2020 года в столице начал работать первый централизованный сервис по поиску пропавших животный. За это время жители города опубликовали свыше 1,4 тыс. объявлений, а также смогли найти 88 кошек и 80 собак, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Воспользоваться сервисом могут и владельцы домашних животных, и неравнодушные люди.

«Например, если на улице встретилось животное, которое кажется домашним, его можно сфотографировать и загрузить фото с описанием питомца в сервис. Чтобы просматривать объявления, регистрироваться на портале не нужно», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

На данный момент на площадке опубликованы 82 объявления, 37 - о находке и 45 - о пропаже. В объявлении указываются особые приметы животного, дата и время, когда оно потерялось, а также место, где потеряли или обнаружили питомца.

Чаще всего у жителей столицы пропадают мейн-куны, шотландские вислоухие, сфинксы, бенгальские, сибирские и другие породы кошек. Среди собак чаще всего теряются бигли, корги, джек-рассел-терьеры, шиба-ину, шпицы, лабрадоры, сибирские хаски и чихуа-хуа.

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