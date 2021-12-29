РИАМО - 29 дек. В особой экономической зоне Москвы не менее десяти инвестиционных проектов войдут в производственную фазу в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадках особой экономической зоны в Алабушеве и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже отладили производственные процессы и готовы к выходу на запланированные мощности. Объемы вложений инвесторов в эти проекты составят 10,6 миллиарда рублей», - сообщил заместитель мэра.

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«Предприятия, планирующие открытие в следующем году, создадут порядка полутора тысяч рабочих мест. Наиболее востребованной специализацией станет сфера медицинских технологий. Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70 процентов новых сотрудников», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

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