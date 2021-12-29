РИАМО - 29 дек. Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф был создан в столице 30 лет назад. За это время его бригады свыше 170 тыс. раз отправлялись на выезды. Специалисты центра устраняют медицинские последствия ЧП, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
С начала работы службы ее вертолеты привлекались к спасению людей более 11 тыс. раз. Сотрудники центра создали 25 методических рекомендаций, авторы подготовили более 800 публикаций для российских и зарубежных изданий. Специалисты регулярно выступают в роли экспертов на конференциях и форумах.
«На сегодняшний день у нас в штате работает более 200 высококвалифицированных сотрудников, которые постоянно совершенствуют свои навыки, многие отмечены государственными наградами», – рассказал замдиректора центра Сергей Гуменюк.
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