РИАМО - 29 дек. Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф был создан в столице 30 лет назад. За это время его бригады свыше 170 тыс. раз отправлялись на выезды. Специалисты центра устраняют медицинские последствия ЧП, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Именно в ЦЭМП стекаются данные обо всех серьезных ЧП в городе. На связи все — полиция, МЧС, экстренные службы. Бригады центра медицины катастроф выезжают на вызовы на массовые дорожно-транспортные происшествия, техногенные происшествия, крупные пожары и другие нестандартные, кризисные или чрезвычайные ситуации», – рассказала Ракова.

С начала работы службы ее вертолеты привлекались к спасению людей более 11 тыс. раз. Сотрудники центра создали 25 методических рекомендаций, авторы подготовили более 800 публикаций для российских и зарубежных изданий. Специалисты регулярно выступают в роли экспертов на конференциях и форумах.

«На сегодняшний день у нас в штате работает более 200 высококвалифицированных сотрудников, которые постоянно совершенствуют свои навыки, многие отмечены государственными наградами», – рассказал замдиректора центра Сергей Гуменюк.

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