РИАМО - 29 дек. В столице объявили призеров X открытого чемпионата «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Лучшие специалисты своего дела завоевали 331 золотую медаль в 303 категориях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Из них 144 медали забрали участники юниорской и возрастной категории. А из 302 серебряных медалей юниорам ушли 126 наград, из 328 бронзовых - 145 медалей.

«Самыми массовыми по числу участников стали соревнования в «Сфере услуг», «Производстве и инженерных технологиях» и «Информационных и коммуникационных технологиях». Всего в чемпионате приняли участие ребята из более 400 школ и 50 колледжей столицы», — рассказала директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

В 2021 году чемпионат стал самым массовым по количеству участников и рекордным по числу компетенций. Победители и призеры городского этапа представят столицу на национальном чемпионате.