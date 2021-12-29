РИАМО - 29 дек. В столице объявили призеров X открытого чемпионата «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Лучшие специалисты своего дела завоевали 331 золотую медаль в 303 категориях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Из них 144 медали забрали участники юниорской и возрастной категории. А из 302 серебряных медалей юниорам ушли 126 наград, из 328 бронзовых - 145 медалей.
В 2021 году чемпионат стал самым массовым по количеству участников и рекордным по числу компетенций. Победители и призеры городского этапа представят столицу на национальном чемпионате.
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