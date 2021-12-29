РИАМО - 29 дек. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за образования гололедицы на дорогах и тротуарах. Предупреждение действует до 22 часов 30 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень действует на территории Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей ЦФО.

Последняя неделя года отметится в Московском регионе снежной и морозной погодой. К концу недели прогнозируется усиление ветра.

До -15 градусов ожидается в Московском регионе в среду>>