РИАМО - 29 дек. Сотни мероприятий состоятся в 160 московских библиотеках со 2 по 7 января, среди них спектакли, квесты, конкурсы и встречи со сказочными персонажами, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, 2 января гости библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева смогут познакомиться с новогодними традициями разных народов.

Центральная библиотека №52 приглашает москвичей посетить спектакль о домовенке Кузе 3 января. В этот же день Центральная детская библиотека №46 имени И.З. Сурикова представит мюзикл «Две Бабы-яги».

4 января в Центральной городской деловой библиотеке проведут квест «Новогодние приключения в стране литературных героев», а в Доме А.Ф. Лосева научат искусству валяния из шерсти, кроме того, здесь выступит ансамбль «Русская рапсодия». Послушать любимые новогодние песни можно будет и в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина.

Еще одно новогоднее представление состоится 7 января в библиотеке №129 - здесь покажут музыкальный моноспектакль по мотивам сказки «Щелкунчик».

Для посещения праздничных мероприятий необходима предварительная регистрация. Мероприятия пройдут в формате Covid Free.

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