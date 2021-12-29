РИАМО - 29 дек. В текущем году были открыты 2 станции на существующих МЦД - Баковка и Щукинская, а также 5 станций открыли на перспективном МЦД-4 - Внуково, Кокошкино, Апрелевка, Аминьевская и Матвеевская, сообщил заммэра Москвы во вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Также в 2021 году были открыты новый Восточный вокзал и дополнительный вестибюль на станции Локомотив МЦК.
Он напомнил, что власти по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина идут к глобальной цели - сделать для пассажиров доступнее транспорт на железной дороге.
На 2022 год намечены глобальные планы по открытию новых станций на Московских центральных диаметрах. Также будет продолжен ремонт и реконструкция железнодорожных участков.
МЦД — это крупнейший транспортный проект в Московском регионе. Он объединяет формат пригородных электричек и метрополитена. В настоящее время запущены два диаметра.
Как сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, для 2,2 млн жителей Подмосковья поездки на работу и домой стали быстрее и комфортнее благодаря запуску первых Московских центральных диаметров.
Движение по первым двум МЦД было запущено в ноябре 2019 года.
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