РИАМО - 29 дек. В текущем году были открыты 2 станции на существующих МЦД - Баковка и Щукинская, а также 5 станций открыли на перспективном МЦД-4 - Внуково, Кокошкино, Апрелевка, Аминьевская и Матвеевская, сообщил заммэра Москвы во вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также в 2021 году были открыты новый Восточный вокзал и дополнительный вестибюль на станции Локомотив МЦК.

«За 2021 год мы построили и реконструировали 7 станций для существующих и перспективных МЦД и открыли новый современный вокзал для поездов дальнего следования — Восточный. Позади огромный объем работ, который невозможно бы было выполнить без упорного и тяжелого труда рабочих — строителей, железнодорожников и всех причастных к тому, как меняется наша столица», - сказал Ликсутов.

Он напомнил, что власти по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина идут к глобальной цели - сделать для пассажиров доступнее транспорт на железной дороге.

На 2022 год намечены глобальные планы по открытию новых станций на Московских центральных диаметрах. Также будет продолжен ремонт и реконструкция железнодорожных участков.

МЦД — это крупнейший транспортный проект в Московском регионе. Он объединяет формат пригородных электричек и метрополитена. В настоящее время запущены два диаметра.

Как сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, для 2,2 млн жителей Подмосковья поездки на работу и домой стали быстрее и комфортнее благодаря запуску первых Московских центральных диаметров.

Движение по первым двум МЦД было запущено в ноябре 2019 года.

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