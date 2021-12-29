РИАМО - 29 дек. В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта в жилых домах на северо-востоке Москвы заменили 173 лифта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Самым старым домом в СВАО, в котором поставили новые лифты в этом году, стала кирпичная шестиэтажка в районе Марьина Роща на Октябрьской улице. Дом был построен в 1926 году по индивидуальному плану и имеет два подъезда.

24-этажное строение на улице Яблочкова стало самым высоким в округе, где установили новое лифтовое оборудование. Этот дом был возведен по индивидуальному проекту в 1994 году.

Всего в Москве в этом году заменили свыше 3 тыс. лифтов в жилых домах. Лидерами по количеству обновленных подъемников стали Юго-Восточный, Юго-Западный и Восточный округа. На 2022 год запланирована замена более 2,2 тыс. лифтов.​

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