РИАМО - 29 дек. Предстоящим вечером время в пути на личном автомобиле в Москве существенно увеличится. Эксперты прогнозируют пробки в 9 баллов из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В городе в преддверии новогодних праздников выросло количество машин, образованию дорожных заторов способствуют гололедица, мелкие ДТП и строительные работы.

Так, из-за строительных работ в среду будет ограничено движение на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте.

Наиболее тяжелая обстановка к вечеру сложится на центральных улицах, Садовом кольце, МКАД и Третьем транспортном кольце.

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Из центра города лучше всего выбираться на метро, а по вылетным магистралям с выделенными полосами будет быстрее проехать на такси или электробусе.

Предновогодние пробки в Москве: ждать ли заторов перед праздниками>>