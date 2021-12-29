РИАМО - 29 дек. С 1 сентября 2021 года в столице действует скидка в 5% на пополнении лицевого счета «Москвенок» картой «Мир». Акция позволила владельцам карт сэкономить более 20,6 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За прошедшие три месяца жители города пополнили лицевой счет «Москвенок» на mos.ru и через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» со скидкой более 578 тысяч раз», — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий столицы Владимир Новиков.

Он добавил, что по карте «Мир» можно без комиссии оплатить детский сад, продленку, кружки и секции, счета за ЖКХ и другие услуги. Такими возможностями с начала сентября 2021 года москвичи воспользовались свыше 920 тыс. раз. Акция продлится до 31 августа 2022 года.

Используя карту «Мир» можно также оплатить счета за жилые и нежилые помещения, штрафы за парковку, за эвакуацию и хранение автомобиля.

Более 100 млн руб сэкономили москвичи на бесплатных пересадках на наземном транспорте>>