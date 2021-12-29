РИАМО - 29 дек. На территории смотровой площадки PANORAMA360 на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити» начала работу фотовыставка «Посол мечты», сообщает пресс-служба благотворительного проекта «Мечтай со мной».

«Мечтай со мной» - всероссийский благотворительный проект, который воплощает в жизнь нематериальные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

«Елка желаний» - это специальная акция, которая приурочена к новогодним праздникам. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Она объединяет десятки тысяч неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.

Проект «Мечтай со мной» и акция «Елка желаний» были поддержаны президентом России Владимиром Путиным. Глава государства с 2018 года исполняет заветные желания самых юных жителей страны. Также к предновогоднему марафону присоединяются руководители исполнительных органов власти, депутаты, общественники, представители коммерческих организаций.

За время существования проекта было исполнено свыше 21 тыс. желаний. В этом году количество поданных обращений на «Елку желаний» составило около 100 тыс. Одно из желаний исполнит управляющий партнер смотровой площадки PANORAMA360 Артур Шакарян. Он снял заветную мечту двенадцатилетней Дарьи Ивановой из Москвы.

Выставка будет работать по 15 января 2022 года. Гости экспозиции смогут узнать об историях участников проекта и лично почувствовать себя волшебником, также став послом мечты.