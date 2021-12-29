РИАМО - 29 дек. На основании итогов 2021 года эксперты аналитического департамента КРОС составили рейтинг тревожности и невозмутимости российских регионов. Москва возглавила список самых тревожных субъектов страны, сообщает РБК.

Следом за столицей идут Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская и Свердловская области, Крым и Краснодарский край.

Как отметили исследователи, поводы нервничать в уходящем году у регионов были разные. Москва и Санкт-Петербург переживали из-за пандемии, Вологодскую область тревожил не только коронавирус, но и рост цен, а в Пермском крае сильно выросло число жестоких преступлений. Жителей Архангельской области тревожило «нашествие волков», а в Крыму и Краснодарском крае покоя жителям не давала погода.

Уравновешенными эксперты сочли Курскую, Калининградскую и Калужскую области, а также Татарстан, Забайкалье, Волгоградскую и Тульскую области, ЯНАО, Тверскую и Иркутскую области.

Невозмутимые люди живут в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Дагестане, на Чукотке, в Адыгее, Сахалинской области и Калмыкии.

Для составления рейтинга использовались показатели, оценивающие распространенность тревожащих тем в СМИ и соцмедиа.

Москва получила премию Russian Creative Awards как креативный регион года>>