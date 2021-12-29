РИАМО - 29 дек. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность того, что в будущем в России вновь вернутся к практике смертной казни, сообщает РИА Новости.

Свое видение ситуации Зорькин описал в новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

В настоящее время в России действует бессрочный мораторий на применение смертной казни, его ввод был условием, которое страна выполнила для вступления в Совет Европы. Решение подтвердил суд 1999 и 2009 годов, но самой отмены смертной казни в стране не было.

«То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», - считает Зорькин.

По его мнению, вопрос смертной казни будет обсуждаться до тех пор, пока совершаются умышленные убийства. В последний раз высшую меру наказания в России применили 2 сентября 1996 года.

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