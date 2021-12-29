РИАМО - 29 дек. В среду в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, столбики термометров покажут до минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 10-12 градусов, по Московской области - минус 10-15 градусов.

Скорость западного ветра не будет превышать 2-7 м/с. Днем атмосферное давление составит 757 мм рт. ст. Влажность воздуха порядка 70%.

По данным синоптиков, в регионе ожидается рост атмосферного давления, его перепады могут сказаться на самочувствии жителей. Специалисты рекомендуют больше двигаться и проводить время на свежем воздухе.

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