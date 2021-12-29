РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В городском округе Люберцы за 2021 год создали более 1,5 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий во вторник в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения».

«Мы входим в пятерку по обьему инвестиций. В прошлом году у нас было создано, скажу по памяти, 1907 предприятий — в 2021 году — средних и малых. Есть показатель — новые рабочие места. Мы создали 1561 рабочее место», — сказал Ружицкий.

Глава добавил, что итоги работы за 2021 год он представит в феврале 2022.

Также в прямом эфире жители обратились с дорожными и жилищными вопросами.