РИАМО - 28 дек. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья и уверенности в будущем.

«Я бы пожелал хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне, потому что у нас есть много сомнений - вдруг то будет, вдруг се. Больше уверенности, что Москва справится со всеми проблемами, вызовами, что она каждый год будет становиться краше», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что в первую очередь желает москвичам здоровья, которое даст возможность справиться со всеми трудностями.