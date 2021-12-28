РИАМО - 28 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что даже в Новый год остается на связи с подчиненными и следит за обстановкой в городе.

«У меня традиция такая, положить рядом телефон и смотреть, чтобы там не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал, что есть проблемы. Это традиция. Сейчас вспомню - лет так 35 уже», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что такие звонки поступают не часто, при этом в каждый Новый год случаются какие-либо инциденты разного масштаба.