РИАМО - 28 дек. Количество вакансий, доступных в столичных центрах занятости, превышает число соискателей. Для желающих трудоустроиться в центрах проводятся встречи с потенциальными работодателями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Количество вакансий большое, наши центры занятости работают проактивно с гражданами, которые реально хотят трудоустроиться. <…> Количество вакансий сейчас больше, чем претендентов на них», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр отметил, что в период всплеска пандемии коронавируса в прошлом году уровень безработицы в Москве достигал 3%, в настоящее время он снизился до 0,5%.