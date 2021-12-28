РИАМО - 28 дек. Жители большинства столичных районов могут записать своего ребенка в детский сад с возраста 2 лет и 2 месяцев, в остальных районах эта возможность будет реализовываться по мере строительства новых дошкольных учреждений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы начинали с 3 лет, вы помните, при этом была огромная очередь. Мы ликвидировали эту очередь, у нас (запись в детсады начиналась - ред.) не с 3 лет, а с 2,5, сейчас - с 2 лет и 2 месяцев, и у нас количество детей в детских дошкольных учреждениях увеличилось на 50%. Около 0,5 млн маленьких детишек ходят в детские сады», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Ранее он отметил, что в следующем году в Москве планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество детских садов и школ - более 60 учреждений.