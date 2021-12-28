РИАМО - 28 дек. В декабре 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, упрощающий процедуру оформления удостоверений на захоронения, образованные с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года, которые нарушают максимально закрепленную законодательством величину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Суть нововведения заключается в том, что гражданин вправе добровольно оплатить стоимость метров земли, превышающих размер ранее предоставленного участка, либо самостоятельно привести место захоронения в установленные границы.

В Московской области находится 1644 кладбища, на территории которых размещено более 2 миллионов захоронений. Однако, как показала инвентаризация, проведенная в рамках программы цифрового развития сферы погребения и похоронного дела, многие из них превышают размер, установленный законодательством.

До настоящего времени граждане могли беспрепятственно оформить удостоверения на такие захоронения, если они образованы до 1 августа 2004 года – даты вступления в силу областного закона, которым установлен предельный размера места захоронения в подмосковном регионе – 12 кв. метров.