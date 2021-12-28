РИАМО - 28 дек. Подмосковные газовики поддержали всероссийскую новогоднюю акцию – Елку желаний, поздравив с праздником воспитанников социально-реабилитационных центров Московской области, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Офисы компании украшали благотворительные елки с бумажными самолетиками из детских писем с заветными новогодними желаниями. Газовики выбирали случайное письмо и исполняли желания детей, среди которых были игрушки, хоккейные коньки, лыжи, сапожки и другое.

«Осуществить мечту и подарить детям праздник – большая радость для нас. Хочу поздравить всех ребят с Новым годом и поблагодарить коллег, принявших участие в этой доброй акции», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В акции «Мособлгаза» приняли участие Солнечногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Незабудка», детский социально-реабилитационный центр при церкви Пресвятой Троицы г. Коломна и другие социальные учреждения Московской области.