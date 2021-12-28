РИАМО - 28 дек. В амбулаториях Зарайской больницы в деревне Мендюкино и поселке Зарайский завершился текущий ремонт, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Строители завершили ремонт входных групп, внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы, замену окон и дверей. Помимо этого в амбулатории поселка Зарайский был выполнен ремонт кровли.

«Медицинская помощь должны быть не только качественной и доступной для жителей, но и комфортной. Для этого мы продолжаем выполнять масштабную программу по текущему ремонту наших медицинских учреждений», — сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Записаться на прием к врачу можно на региональном портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru или по номеру телефона: 122.