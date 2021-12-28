РИАМО - 28 дек. Суд поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «Медикал Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» о внесении сведений в отношении ООО «Медикал Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Медикал Групп» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, Общество обратилось в суд.