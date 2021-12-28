РИАМО - 28 дек. Полицейские в Сергиево-Посадском округе задержали похитителя форм для производства плит общей массой 9 тонн. Сумма ущерба составила 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 42-летний житель п. Богородское», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что подозреваемый, ранее работавший на производстве плит, проник на территорию промышленной зоны и при помощи погрузчика вывез имущество. Впоследствии похищенное сдал в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Мужчина арестован.