РИАМО - 28 дек. Во взрослой поликлинике Подольской больницы завершился текущий ремонт, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Рабочие обновили кровлю и фасад, а также заменили трубопроводы системы отопления.

«Для того, чтобы медицинская помощь была качественной и комфортной для жителей, мы продолжаем выполнение масштабной программы текущего ремонта наших медорганизаций», — сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Взрослая поликлиника Подольской больницы располагается по адресу: г.о. Подольск, мкр Климовск, проспект 50-летия Октября, дом 21.

Записаться на прием к врачу можно на региональном портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru или по номеру телефона: 122.