РИАМО - 28 дек. Подошла к концу реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь» с 45-го по 66-й км, движение открыли зампред правительства Марат Хуснуллин и председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщает пресс-служба компании.

Хуснуллин отметил, что дорожники завершают год на хорошей ноте, и поблагодарил их за работу. В свою очередь Петушенко выразил благодарность за высокую оценку труда тех, кто воплощал в жизнь этот проект.

Реконструкция трассы М-1 «Беларусь» на участке с 45-го по 66-й км велась с 2019 года. Бесплатная альтернатива идет параллельно основному ходу, который будет эксплуатироваться на платной основе.

Всего 10 полос основного хода, 6 из которых – 1-Б категории, по 3 полосы в каждом направлении. 4 полосы дублера 2 категории, с каждой стороны по 2 полосы. Были выполнены работы по строительству 9 пешеходных переходов.

В рамках реконструкции построена транспортная развязка на 64-м км М-1 «Беларусь» для ликвидации пересечения в одном уровне с дорогой регионального значения Кубинка – Наро-Фоминск. Сооружение развязки позволяет улучшить связь жителей города Кубинка с железнодорожной станцией Кубинка-1, объектами социальной инфраструктуры.