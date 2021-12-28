РИАМО - 28 дек. Пассажиры «Мострансавто» могут встретить Деда Мороза и Снегурочку на автовокзалах и автостанциях, герои передвигаются на празднично украшенных «санях», в роли которых выступил автобус марки Луидор. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Акция проводится совместно с Профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области.

Турне Деда Мороза и Снегурочки по городам Подмосковья началось 28 декабря и завершится 30 декабря. За эти дни они сделают шесть остановок и посетят автовокзал в Ногинске, автостанции в Павловском Посаде, Орехово-Зуеве и другие.

Главный волшебник страны и его внучка поздравят жителей и гостей региона с наступающим Новым годом, загадают им загадки, подарят фирменные наклейки «Мострансавто» с главным символом 2022 года.

Кроме того, первые 5 человек, которых сказочные герои встретят на автовокзале или автостанции, получат выпущенные ограниченным тиражом к 95-летию компании лимитированные карты «Тройка» с уникальным дизайном.